Championnat de France de Sabre Senior, Complexe sportif de la Source, Orléans

Championnat de France de Sabre Senior 6 et 7 juin Complexe sportif de la Source Loiret

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

À cette occasion, nous aurons l’honneur d’accueillir sur notre territoire les meilleurs tireurs français, dont les orléanais Manon Apithy, championne olympique, Rémi Garrigue champion d’Europe.

Sarah Balzer, vice-championne olympique, Sébastien Patrice, Jean-Philippe Patrice et Maxime Pianfetti médaillés de bronze à Paris seront également de la partie.

Retrouvez le samedi 6 juin l’élite du sabre francais par équipe, et le dimanche 7 juin les épreuves individuels.

L’entrée est gratuite. Venez nombreux soutenir nos champions orléanais !

Complexe sportif de la Source Rue Alain Fournier, orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Le Cercle d’Escrime Orléanais organise les 6 et 7 juin prochain les Championnats de France de Sabre Senior, réunissant l’élite du Sabre français au Complexe Sportif de la Source. Sport Escrime

SOOL DESIGN – CERCLE D’ESCRIME ORLEANAIS