Championnat de France de Sabre Senior, Complexe sportif de la Source, Orléans
Championnat de France de Sabre Senior, Complexe sportif de la Source, Orléans samedi 6 juin 2026.
Championnat de France de Sabre Senior 6 et 7 juin Complexe sportif de la Source Loiret
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
À cette occasion, nous aurons l’honneur d’accueillir sur notre territoire les meilleurs tireurs français, dont les orléanais Manon Apithy, championne olympique, Rémi Garrigue champion d’Europe.
Sarah Balzer, vice-championne olympique, Sébastien Patrice, Jean-Philippe Patrice et Maxime Pianfetti médaillés de bronze à Paris seront également de la partie.
Retrouvez le samedi 6 juin l’élite du sabre francais par équipe, et le dimanche 7 juin les épreuves individuels.
L’entrée est gratuite. Venez nombreux soutenir nos champions orléanais !
Complexe sportif de la Source Rue Alain Fournier, orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
Le Cercle d’Escrime Orléanais organise les 6 et 7 juin prochain les Championnats de France de Sabre Senior, réunissant l’élite du Sabre français au Complexe Sportif de la Source. Sport Escrime
SOOL DESIGN – CERCLE D’ESCRIME ORLEANAIS
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