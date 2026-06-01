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Championnat de France de Sabre Senior, Complexe sportif de la Source, Orléans

Championnat de France de Sabre Senior, Complexe sportif de la Source, Orléans

Championnat de France de Sabre Senior, Complexe sportif de la Source, Orléans samedi 6 juin 2026.

Lieu : Complexe sportif de la Source

Adresse : Rue Alain Fournier, orléans

Ville : 45000 Orléans

Département : Loiret

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Championnat de France de Sabre Senior 6 et 7 juin Complexe sportif de la Source Loiret

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

À cette occasion, nous aurons l’honneur d’accueillir sur notre territoire les meilleurs tireurs français, dont les orléanais Manon Apithy, championne olympique, Rémi Garrigue champion d’Europe.

Sarah Balzer, vice-championne olympique, Sébastien Patrice, Jean-Philippe Patrice et Maxime Pianfetti médaillés de bronze à Paris seront également de la partie.

Retrouvez le samedi 6 juin l’élite du sabre francais par équipe, et le dimanche 7 juin les épreuves individuels.

L’entrée est gratuite. Venez nombreux soutenir nos champions orléanais !

Complexe sportif de la Source Rue Alain Fournier, orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
Le Cercle d’Escrime Orléanais organise les 6 et 7 juin prochain les Championnats de France de Sabre Senior, réunissant l’élite du Sabre français au Complexe Sportif de la Source. Sport Escrime

SOOL DESIGN – CERCLE D’ESCRIME ORLEANAIS

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