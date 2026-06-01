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Les volcans et les sociétés humaines, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

Les volcans et les sociétés humaines, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

Les volcans et les sociétés humaines, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans samedi 6 juin 2026.

Lieu : Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)

Adresse : 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

Ville : 45000 Orléans

Département : Loiret

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : entrée libre

Les volcans et les sociétés humaines Samedi 6 juin, 15h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Les volcans et les sociétés humaines
Dans le cadre des Journées nationales de la géologie
Le volcan est bien connu pour son coté nuisible : coulées de lave, retombées de cendres et de blocs, nuées ardentes, émissions de gaz, lahars, glissements de terrain, tsunamis. Mais derrière le volcan nuisible se cache parfois un volcan utile : source de matières premières (matériaux de construction, minerais) et énergétiques (géothermie), de santé (sources thermo-minérales) et de loisir (randonnées à pied, à ski ou en VTT, parapente).
Avec Jacques-Marie Bardintzeff, volcanologue et professeur émérite des universités, chercheur à l’Université de Paris-Saclay et au CNRS.
Samedi 6 juin à 15h – entrée gratuite

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
Dans le cadre des Journées nationales de la géologie science géologie

Jacques-Marie Bardintzeff

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