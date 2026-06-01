Les volcans et les sociétés humaines, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

Les volcans et les sociétés humaines Samedi 6 juin, 15h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Les volcans et les sociétés humaines

Dans le cadre des Journées nationales de la géologie

Le volcan est bien connu pour son coté nuisible : coulées de lave, retombées de cendres et de blocs, nuées ardentes, émissions de gaz, lahars, glissements de terrain, tsunamis. Mais derrière le volcan nuisible se cache parfois un volcan utile : source de matières premières (matériaux de construction, minerais) et énergétiques (géothermie), de santé (sources thermo-minérales) et de loisir (randonnées à pied, à ski ou en VTT, parapente).

Avec Jacques-Marie Bardintzeff, volcanologue et professeur émérite des universités, chercheur à l’Université de Paris-Saclay et au CNRS.

Samedi 6 juin à 15h – entrée gratuite

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dans le cadre des Journées nationales de la géologie science géologie

Jacques-Marie Bardintzeff