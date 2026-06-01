Fresque de la crue de la Loire, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

Fresque de la crue de la Loire Samedi 6 juin, 10h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

L’atelier est gratuit et accessible à partir de 16 ans mais il est nécessaire de s’y inscrire via la billetterie du MOBE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

La Loire fait partie intégrante des paysages de l’Orléanais, elle est au cœur de nombreuses activités touristiques et de loisirs. Mais elle peut aussi être à l’origine de désagréments voire source de danger lors d’épisodes de crues. Alors, si une crue majeure de la Loire est annoncée, que se passera-t-il ? Comment pouvez-vous vous préparer et agir lors d’un événement de ce type ? La fresque de la crue de la Loire, développée par Orléans Métropole et le CEPRI, avec l’ensemble des acteurs de la gestion de crise du territoire du PAPI des Vals de l’Orléanais, est un jeu sérieux et collaboratif permettant de favoriser l’anticipation, l’organisation et la solidarité de voisinage. Lors de cette fresque, vous pourrez apprendre ce qui peut arriver jour après jour pendant la crue et la décrue, comprendre comment les impacts de la crue peuvent varier en fonction des situations personnelles et imaginer des actions simples à mettre en œuvre pour vous préparer et aider vos voisins.

L’atelier est gratuit et accessible à partir de 16 ans mais il est nécessaire de s’y inscrire.

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.orleans.fr/que-faire-a-orleans/musees/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement#c4832 »}]

Découvrez dans le cadre d’un jeu sérieux et collaboratif comment bien vous préparer à une crue majeure de la Loire inondation Loire

Orléans Métropole