Recherche, diffusion et engagement : témoignage d’une chercheuse dans le paysage actuel, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

Recherche, diffusion et engagement : témoignage d’une chercheuse dans le paysage actuel Mercredi 3 juin, 18h30 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00

Les mercredis curieux du MOBE

Recherche, diffusion et engagement : témoignage d’une chercheuse dans le paysage actuel

Proposé par l’Université d’Orléans

Quel rôle peut jouer une chercheuse dans la société au-delà de ses travaux scientifiques ? Après avoir brièvement évoqué son parcours, la chercheuse présentera ses différentes formes d’engagement dans le paysage scientifique contemporain. Pour partager sa passion, expliquer son métier et raconter son parcours, tout en allégeant le poids des stéréotypes sur la place des femmes dans les sciences, elle a créé le podcast Tête-à-tête Chercheuse(s).

Avec Nathalie Ayi, maîtresse de conférences à Sorbonne Université au laboratoire Jacques-Louis Lions et membre de l’Institut universitaire de France.

Mercredi 3 juin à 18h30

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Quel rôle peut jouer une chercheuse dans la société au-delà de ses travaux scientifiques ? recherche science

Nathalie Ayi