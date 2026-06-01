Journées nationales de la géologie, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

Journées nationales de la géologie 5 – 7 juin Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

Gratuité du 5 au 7 juin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Journées nationales de la géologie

A l’heure où notre planète est au cœur des préoccupations de chacun, la Société Géologique de France souhaite mobiliser, une fois par an, l’ensemble des acteurs des géosciences de notre territoire afin qu’ils puissent faire découvrir, au plus grand nombre, la beauté et l’histoire de nos paysages ainsi que les richesses de notre Terre.

Conférence « Les volcans et les sociétés humaines » samedi 6 juin à 15h

Exposition « Terres de Volcans » du 21 avril au 7 juin– 4 Tiers

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « museum@orleans-metropole.fr »}]

gratuité du 5 au 7 juin géologie volcan

CLAUDE HUMBERT