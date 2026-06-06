Championnat de France de street golf Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 12:00 – 19:00

Gratuit : non 15 € / joueur. Gratuit pour le public Tout public

Rendez-vous pour la dernière étape du championnat de golf de rue qui sacrera les meilleures équipes, joueuses et joueurs de l’année !Une compétition individuelle sur un parcours de 9 trous répartis entre les bas de Chantenay, l’Île de Nantes et Trentemoult.???? Départ du LAB à 13h30, retour à 18h30 et remise des prix à 19h.???? Inscriptions

Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

https://www.helloasso.com/associations/street-golf-a-l-ouest/evenements/naoned-urban-golf-open-final



Afficher la carte du lieu Little Atlantique Brewery / LAB et trouvez le meilleur itinéraire

