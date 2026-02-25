Championnat de France des Sports Subaquatiques Limoges

Championnat de France des Sports Subaquatiques

Piscine Olympique de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Les Championnats de France Championnats de France de Sport Subaquatique se déroulent à Limoges. Pendant quatre jours, l’élite nationale s’affrontera en apnée, nage avec palmes et plongée sportive en piscine.

Deux lieux emblématiques accueilleront la compétition le bassin olympique de Beaublanc et l’Aquapolis de Limoges Métropole. Avec plus de 800 compétiteurs, 40 clubs et 400 accompagnateurs, cet événement, sélectif pour les championnats d’Europe et du monde, est la plus grande compétition française de la FFESSM.

Après une édition réussie en 2019, Limoges s’apprête à vibrer à nouveau au rythme de ces disciplines spectaculaires.

