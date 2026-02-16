Championnat de France Gymnastique Rythmique Trophée Fédéral des Ensembles catégories B et C Salle EKINOX Bourg-en-Bresse

Championnat de France Gymnastique Rythmique Trophée Fédéral des Ensembles catégories B et C

Salle EKINOX 25 Avenue du Maréchal Juin Bourg-en-Bresse Ain

Tarif : – – EUR

En cours de validation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 08:30:00

fin : 2026-05-09 21:30:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Championnat de France de la Fédération Française de Gymnastique des catégories Fédérales B et C, regroupant les meilleurs ensembles sélectionnés parmi les grandes régions.

Plus de 1800 gymnastes attendus des quatre coins de l’hexagone et des DOM.

.

Salle EKINOX 25 Avenue du Maréchal Juin Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 12 52 00 coljlgrbourg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : French Rhythmic Gymnastics Championships Trophée Fédéral des Ensembles categories B and C

The French Gymnastics Federation’s French Championship in the Fédérales B and C categories, bringing together the best groups selected from the major regions.

More than 1,800 gymnasts from all over France and French overseas departments are expected to take part.

L’événement Championnat de France Gymnastique Rythmique Trophée Fédéral des Ensembles catégories B et C Bourg-en-Bresse a été mis à jour le 2026-02-16 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme