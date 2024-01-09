Espace pédagogique forestier de Seillon Bourg-en-Bresse Ain

Espace pédagogique forestier de Seillon

Espace pédagogique forestier de Seillon Forêt de Seillon 01000 Bourg-en-Bresse Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Un espace pédagogique forestier, qu’est-ce que c’est ?

Espace dédié à l’accueil des publics scolaires constitué d’un site d’accueil abrité et de trois sentiers jalonnés d’activités, associés à des livrets pédagogiques adaptés à chaque niveau scolaire.

English : Forest educational area of Seillon

What is a forest educational area?

A space dedicated to the reception of schoolchildren, consisting of a sheltered reception area and three trails marked out with activities, associated with educational booklets adapted to each school level.

Deutsch :

Was ist ein waldpädagogischer Bereich?

Ein Raum, der dem Empfang von Schulklassen gewidmet ist und aus einem geschützten Empfangsbereich und drei Pfaden mit Aktivitäten besteht, die mit pädagogischen Heften verbunden sind, die an jede Schulstufe angepasst sind.

Italiano :

Cos’è un’area di educazione forestale?

Uno spazio dedicato all’accoglienza delle scolaresche, composto da un’area di accoglienza protetta e da tre percorsi di attività, con libretti didattici adattati a ogni livello scolastico.

Español :

¿Qué es un espacio educativo forestal?

Un espacio dedicado a acoger a grupos escolares, compuesto por una zona de recepción protegida y tres senderos de actividades, con folletos educativos adaptados a cada nivel escolar.

