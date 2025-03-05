Route de la Bresse_circuit Nord Bourg-en-Bresse Ain

En 150 km, la Bresse s’offre à vous du Sud au Nord, des contreforts du Jura au Val de Saône. Vous cheminerez de fermes Bressanes en fermes Bressanes à la recherche des mitres, cheminées sarrasines et autres détails spécifiques à ce territoire de bocage.

https://www.bage-pontdevaux-tourisme.com/ +33 3 85 30 30 02

English : Route de la Bresse_circuit Nord

In 150 km, the Bresse region is yours to explore from south to north, from the foothills of the Jura to the Saône Valley. You’ll travel from Bresse farm to Bresse farm, looking for mitres, Saracen chimneys and other details specific to this bocage region.

Deutsch : Route de la Bresse_circuit Nord

Auf 150 km erstreckt sich die Bresse von Süden nach Norden, von den Ausläufern des Jura bis zum Saône-Tal. Sie wandern von Bresse-Bauernhof zu Bresse-Bauernhof und suchen nach Mitren, sarazenischen Schornsteinen und anderen Details, die für diese Bocage-Region typisch sind.

Italiano :

In 150 km, la regione della Bresse è da esplorare da sud a nord, dalle pendici del Giura alla Val de Saône. Viaggerete di fattoria in fattoria alla ricerca di mitre, camini saraceni e altri dettagli specifici di questa regione bocage.

Español :

En 150 km, Bresse se le ofrece de sur a norte, desde las estribaciones del Jura hasta el valle del Saona. Irá de granja en granja de Bresse en busca de mitras, chimeneas sarracenas y otros detalles propios de este territorio de bocage.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-05 par Aintourisme source Apidae Tourisme