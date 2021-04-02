Route de la Bresse Bourg-en-Bresse Ain

Route de la Bresse Bourg-en-Bresse Ain vendredi 1 août 2025.

Route de la Bresse

Route de la Bresse 01000 Bourg-en-Bresse Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Deux boucles balisées de 100 km sillonnent ces paysages et invitent à la découverte. Ici, une cheminée sarrasine révèle la présence de ces typiques fermes à pans de bois où l’on élève la célèbre volaille de Bresse.

+33 4 74 32 83 95

English : Route de la Bresse

Two signposted circular tours of 100km each guide you through the hedged countryside of Bresse. Here and there, the sight of a Saracen chimney betrays the presence of one of the typical, half-timbered farms where the famous Bresse poultry is bred.

Deutsch : Route de la Bresse

Zwei markierte Rundwege von 100 km Länge führen durch diese Landschaften und laden zu Entdeckungen ein. Hier verrät ein sarazenischer Schornstein die Anwesenheit dieser typischen Fachwerkbauernhöfe, in denen das berühmte Bresse-Geflügel gezüchtet wird.

Italiano :

Due anelli segnalati di 100 km attraversano questi paesaggi e vi invitano a scoprirli. Qui, un camino saraceno rivela la presenza di queste tipiche fattorie a graticcio dove viene allevato il famoso pollame di Bresse.

Español : Route de la Bresse

Dos bucles señalizados de 100 km atraviesan estos paisajes y le invitan a descubrirlos. Aquí, una chimenea sarracena revela la presencia de estas típicas granjas con estructura de madera donde se crían las famosas aves de corral de Bresse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-04-02 par Aintourisme source Apidae Tourisme