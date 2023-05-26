Sentier de découverte en famille dans la Forêt de Seillon Bourg-en-Bresse Ain

Sentier de découverte en famille dans la Forêt de Seillon Bourg-en-Bresse Ain vendredi 1 août 2025.

Sentier de découverte en famille dans la Forêt de Seillon

Sentier de découverte en famille dans la Forêt de Seillon Route de Seillon 01000 Bourg-en-Bresse Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Dans un très beau cadre naturel, deux habitants de la forêt (Petit troglo et le Vieux chêne) vous invitent à sa découverte en abordant différents thèmes son histoire, sa faune, sa flore, sa gestion… Sentier de 1,5 km. Accès libre toute l’année.

https://www.bourgenbressedestinations.fr/ +33 4 74 22 49 40

English : Family discovery trail in the Forest of Seillon

In a very beautiful natural setting, two inhabitants of the forest (Petit troglo and the Old Oak) invite you to discover it by addressing different themes: its history, its fauna, its flora, its management… Path of 1,5 km. Free access all year long.

Deutsch :

In einer sehr schönen natürlichen Umgebung laden Sie zwei Waldbewohner (Petit troglo und le Vieux chêne) dazu ein, den Wald zu entdecken, indem sie verschiedene Themen ansprechen: seine Geschichte, seine Fauna, seine Flora, seine Verwaltung… 1,5 km langer Pfad. Freier Zugang das ganze Jahr über.

Italiano :

In una splendida cornice naturale, due abitanti della foresta (Petit troglo e Vieux chêne) vi invitano a scoprire la foresta esplorando diversi temi: la sua storia, la sua fauna, la sua flora, la sua gestione… Percorso di 1,5 km. Accesso gratuito tutto l’anno.

Español :

En un bello entorno natural, dos habitantes del bosque (Petit troglo y Vieux chêne) le invitan a descubrir el bosque explorando diferentes temas: su historia, su fauna, su flora, su gestión… Recorrido de 1,5 km. Acceso gratuito todo el año.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-05-26 par Aintourisme source Apidae Tourisme