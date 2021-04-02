Route de la Bresse_circuit Sud Bourg-en-Bresse Ain

Parcourez la Bresse d’Est en Ouest à travers ce circuit de 100 km. Partez sur les traces de plus d’un demi-millénaire de civilisation entre les églises romanes, les châteaux au donjon carré, les pigeonniers, la poype des fées…

Explore the Bresse region from east to west on this 100 km circuit. Follow in the footsteps of more than half a millennium of civilization, among Romanesque churches, square-domed castles, dovecotes, the fairy poype…

Durchqueren Sie auf diesem 100 km langen Rundweg die Bresse von Ost nach West. Begeben Sie sich auf die Spuren von mehr als einem halben Jahrtausend Zivilisation zwischen romanischen Kirchen, Schlössern mit quadratischem Bergfried, Taubenschlägen, Feenpope…

Esplorate la regione della Bresse da est a ovest su questo percorso di 100 km. Seguite le orme di oltre mezzo millennio di civiltà, passando per chiese romaniche, castelli con torri quadrate, colombaie, il pozzo delle fate…

Recorra la región de Bresse de este a oeste en este recorrido de 100 km. Siga las huellas de más de medio millar de años de civilización entre las iglesias románicas, los castillos con sus torreones cuadrados, los palomares, los poyetes de hadas…

