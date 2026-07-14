Informations pratiques

Canet-en-Roussillon

CHAMPIONNAT DE FRANCE OPEN ETÉ

142 Avenue des Hauts de Canet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 07:00:00

fin : 2026-07-22 13:00:00

Date(s) :

2026-07-17

OPEN de FRANCE Eté de natation

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142 Avenue des Hauts de Canet Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

French Open Swimming Championships

L’événement CHAMPIONNAT DE FRANCE OPEN ETÉ Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-07-10 par MAIRIE CANET