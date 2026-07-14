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CHAMPIONNAT DE FRANCE OPEN ETÉ Canet-en-Roussillon

vendredi 17 juillet 2026 · Canet-en-Roussillon

CHAMPIONNAT DE FRANCE OPEN ETÉ Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
142 Avenue des Hauts de Canet
Ville
66140 Canet-en-Roussillon
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Canet-en-Roussillon

CHAMPIONNAT DE FRANCE OPEN ETÉ

142 Avenue des Hauts de Canet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 07:00:00
fin : 2026-07-22 13:00:00

Date(s) :
2026-07-17

OPEN de FRANCE Eté de natation
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142 Avenue des Hauts de Canet Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

French Open Swimming Championships

L’événement CHAMPIONNAT DE FRANCE OPEN ETÉ Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-07-10 par MAIRIE CANET

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