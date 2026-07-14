AGENDA · Canet-en-Roussillon
CHAMPIONNAT DE FRANCE OPEN ETÉ Canet-en-Roussillon
vendredi 17 juillet 2026 · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Canet-en-Roussillon
CHAMPIONNAT DE FRANCE OPEN ETÉ
142 Avenue des Hauts de Canet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 07:00:00
fin : 2026-07-22 13:00:00
Date(s) :
2026-07-17
OPEN de FRANCE Eté de natation
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142 Avenue des Hauts de Canet Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
French Open Swimming Championships
L’événement CHAMPIONNAT DE FRANCE OPEN ETÉ Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-07-10 par MAIRIE CANET
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