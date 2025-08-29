Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Championnat doubles District 45-41 – Boules Lyonnaises, Boulodrome extérieur de Cléry Saint André, Cléry-Saint-André

Championnat doubles District 45-41 – Boules Lyonnaises, Boulodrome extérieur de Cléry Saint André, Cléry-Saint-André

Championnat doubles District 45-41 – Boules Lyonnaises, Boulodrome extérieur de Cléry Saint André, Cléry-Saint-André dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Boulodrome extérieur de Cléry Saint André

Adresse : 35 rue de l'ardoux Cléry saint André

Ville : 45370 Cléry-Saint-André

Département : Loiret

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Championnat doubles District 45-41 – Boules Lyonnaises Dimanche 3 mai, 08h00 Boulodrome extérieur de Cléry Saint André Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T08:00:00+02:00 – 2026-05-03T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T08:00:00+02:00 – 2026-05-03T21:00:00+02:00

Le dimanche 3 mai 2026 à partir de 8h00 à Cléry Saint André, aura lieu le championnat doubles District Loiret-Loir-et-Cher.
Cette compétition est qualificative pour le régional double.
N’hésitez pas à venir voir cette compétition

Boulodrome extérieur de Cléry Saint André 35 rue de l’ardoux Cléry saint André Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire
championnat doubles district 45-41 qualificatif pour le régional SPORT BOULES

Joueurs de boules lyonnaises

À voir aussi à Cléry-Saint-André (Loiret)