Championnat du monde de pêche sportive Étang du Plessis Montceau-les-Mines
lundi 3 août 2026 · Étang du Plessis · Montceau-les-Mines
Informations pratiques
Montceau-les-Mines
Championnat du monde de pêche sportive
Étang du Plessis Boulevard de Lattre de Tassigny Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-06 14:00:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-06 2026-08-07
Championnat du monde jeunes de pêche au coup
On vous donne rendez-vous vendredi 7 et samedi 8 août, de 10h à 14h, au lac du Plessis, pour suivre le championnat du monde de pêches sportives.
Vous pourrez également suivre les entraînements des délégations du lundi 3 au jeudi 6 août, au lac du Plessis.
Village Pêche avec produits locaux, association et fédérations de pêche, vente de matériel…
– Lundi 3 et mercredi 5 août, de 10h à 18h
– Mardi 4, jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 août, de 10 h à 14 h.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site de la ville. .
Étang du Plessis Boulevard de Lattre de Tassigny Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Championnat du monde de pêche sportive
L’événement Championnat du monde de pêche sportive Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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