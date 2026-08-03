Championnat du monde de pêche sportive Étang du Plessis Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Championnat du monde de pêche sportive

Étang du Plessis Boulevard de Lattre de Tassigny Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-06 14:00:00

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-06 2026-08-07

Championnat du monde jeunes de pêche au coup

On vous donne rendez-vous vendredi 7 et samedi 8 août, de 10h à 14h, au lac du Plessis, pour suivre le championnat du monde de pêches sportives.

Vous pourrez également suivre les entraînements des délégations du lundi 3 au jeudi 6 août, au lac du Plessis.

Village Pêche avec produits locaux, association et fédérations de pêche, vente de matériel…

– Lundi 3 et mercredi 5 août, de 10h à 18h

– Mardi 4, jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 août, de 10 h à 14 h.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site de la ville. .

Étang du Plessis Boulevard de Lattre de Tassigny Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Championnat du monde de pêche sportive

L’événement Championnat du monde de pêche sportive Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)