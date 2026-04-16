Saint-Étienne

Championnats de France de course d’orientation

Jardin des plantes Saint-Étienne Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-26

Date(s) :

2026-10-24

Passionnés de course d’orientation ou simples curieux, cet événement est à ne pas manquer !

Durant trois jours, plusieurs compétitions nationales viendront animer le territoire avec des parcours spectaculaires en ville et en pleine nature.

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Jardin des plantes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes cne2026@nose42.fr

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English :

Whether you’re an orienteering enthusiast or just curious, this event is not to be missed!

Over three days, a number of national competitions will bring the region to life, with spectacular courses in town and in the great outdoors.

L’événement Championnats de France de course d’orientation Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-04-09 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès