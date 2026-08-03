Informations pratiques

Déols

Championnats d’Europe de tir à l’arbalète

127 rue Albert Buccialli Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Du 3 au 8 août 2026, le CNTS Centre national de Tir sportif accueillera les Championnats d’Europe de tir à l’arbalète, un rendez-vous sportif international réunissant les meilleurs spécialistes européens des disciplines Field et Match.

Pendant six jours, les compétiteurs se mesureront dans les épreuves de tir à 10 m, 30 m, 35 m, 50 m et 65 m, avec au programme entraînements officiels, qualifications, finales et matchs pour les médailles.

Venez découvrir un sport d’adresse et de précision spectaculaire et soutenir les athlètes engagés dans cette compétition européenne d’exception. .

127 rue Albert Buccialli Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 1 58 05 45 37

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English :

From August 3 to 8, 2026, the CNTS ? National Center for Sport Shooting will host the European Crossbow Championships, an international sporting event bringing together Europe’s top specialists in the Field and Match disciplines.

L’événement Championnats d’Europe de tir à l’arbalète Déols a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Châteauroux Berry Tourisme