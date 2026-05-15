Vichy

Championnats nationaux master d’aviron

Lac d’Allier Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Le Championnat National Master s’adresse aux rameuses et rameurs de plus de 27 ans, qu’ils soient compétiteurs aguerris ou pratiquants revenus à la compétition après une pause.

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Lac d’Allier Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 36 52 clubavironvichy@outlook.com

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English :

The National Master Championship is aimed at rowers over the age of 27, whether seasoned competitors or those returning to competition after a break.

L’événement Championnats nationaux master d’aviron Vichy a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations