Chandeleur au Coeur du Bien-être Le coeur du bien-être Les Andelys

Les Andelys

Chandeleur au Coeur du Bien-être

Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Une raison de plus de venir passer un moment gourmand au Cœur du Bien-être avec sa maman

Pour l’occasion, nous avons créé un menu spécial Fête des Mères, à déguster au Salon de Thé Le Cœur du Bien-être aux Andelys ☕✨

Au programme

️ une cuisine maison et généreuse

des douceurs spécialement préparées pour l’occasion

☕ des boissons réconfortantes

un moment simple, chaleureux et gourmand à partager

Tel 09 55 49 40 88 Réservation conseillée .

Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 9 55 49 40 55 lecoeurdubienetre27700@gmail.com

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English : Chandeleur au Coeur du Bien-être

L’événement Chandeleur au Coeur du Bien-être Les Andelys a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération