Les Andelys

Visite découverte Aventure botanique nocturne

Les coteaux de Château Gaillard Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Plongez dans une aventure nocturne inédite au cœur des coteaux entourant Château Gaillard.

En compagnie d’un guide spécialiste du château et d’un naturaliste du Conservatoire d’espaces naturels, vous découvrirez la diversité des plantes qui y poussent et leur importance pour l’écosystème local ainsi que leur histoire passée.

Réel voyage dans l’histoire et la nature, cette sortie s’adresse à tous passionnés de botanique, amateurs de remèdes naturels, ou simples curieux, chacun y trouvera une source d’émerveillement et de savoir. Les participants exploreront chaque plante dans le détail et découvriront comment ces espèces locales contribuent à notre santé, notre bien-être et notre environnement.

Prévoir des chaussures pour la marche et une tenue adaptée à la saison.

Conseillé à partir de 6 ans.

Animation en collaboration avec le Conservatoire d’Espaces Naturels et l’équipe de Château Gaillard, dans le cadre du programme Découvrez la nature dans l’Eure et du festival Pierres en Lumières.

Réservation par téléphone. .

Les coteaux de Château Gaillard Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 20 39 72 32

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English : Visite découverte Aventure botanique nocturne

L’événement Visite découverte Aventure botanique nocturne Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération