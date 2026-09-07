Changement d’usage : des tout-petits aux plus grands, JNA Whyarchitecture Le Bouscat, Le Bouscat

Informations pratiques

Changement d’usage : des tout-petits aux plus grands Vendredi 16 octobre, 10h00, 11h00, 12h00 JNA Whyarchitecture Le Bouscat Gironde

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T10:00:00+02:00 – 2026-10-16T10:45:00+02:00

Fin : 2026-10-16T12:00:00+02:00 – 2026-10-16T12:45:00+02:00

Visite avec Fabienne Lagarrigue, architecte chez whyarchitecture.

Comment transformer une ancienne crèche en 28 logements ?

Aux portes de Bordeaux, l’agence whyarchitecture vous fait découvrir leur réponse qui prend appui sur l’existant et devient support de nouveaux usages. Offrant une alternative à la démolition systématique, l’intervention s’inscrit dans une logique d’économie de moyens, de préservation du paysage urbain environnant, et de limitation de l’impact environnemental. Le tout sans oublier ceux qui vont y habiter en aménageant des espaces paysagers partagés au profit du vivre-ensemble.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/494

JNA Whyarchitecture Le Bouscat 4 rue Condorcet, Le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/changement-dusage-des-tout-petits-aux-plus-grands »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/494 »}]

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Chantier Bouscat © Whyarchitecture