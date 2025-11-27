Chanson La Maison Tellier + Grand Camino Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François

Chanson La Maison Tellier + Grand Camino

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne

Tarif : 15 – 15 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 21:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

21h.Tout public

Huitième album du combo normand. Toujours le meilleur rapport qualité-prix de la musique avec instruments en France. Helmut et sa clique continuent d’explorer l’insondable beauté d’être en vie, la joie échevelée de n’avoir jamais failli à leur promesse faire la musique qu’ils aiment, aimer la musique qu’ils font. Tout est dans le titre, clin d’œil à l’ultime album des 16Horsepower un album pour célébrer leur amour de la musiques folk des mariachis tex mex de Calexico aux ballades brumeuses de Shane Mc Gowan en passant par les poussières brûlantes d’Ali Farka Touré et leur amour des humains, même quand ceux-ci font n’importe quoi. .

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

English : Chanson La Maison Tellier + Grand Camino

L’événement Chanson La Maison Tellier + Grand Camino Vitry-le-François a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne