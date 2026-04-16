Chansons et mémoire de la Shoah : écrire, chanter, transmettre Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Longtemps marquée par le silence de l’après-guerre, la chanson a progressivement trouvé sa place dans la transmission de la mémoire de la Shoah grâce à des artistes de premier plan : Barbara, Jean-Jacques Goldman, Léo Ferré… À travers l’étude de répertoires et de parcours d’artistes, cette rencontre propose d’explorer comment la musique populaire devient un espace d’expression historique et sensible, entre témoignage, création artistique et construction d’une mémoire collective.

La discussion sera ponctuée de morceaux interprétés par Mathieu Saïkaly.

En présence de Bertrand Dicale, journaliste, spécialiste de la chanson française, et Mathieu Saïkaly, chanteur et musicien.

Animée par Eduardo Castillo.

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À l’occasion de l’entrée de Marc Bloch au Panthéon

Le dimanche 28 juin 2026

de 16h15 à 18h15

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T19:15:00+02:00

fin : 2026-06-28T21:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T16:15:00+02:00_2026-06-28T18:15:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/double-rencontre-chansons-et-memoire-de-la-shoah-ecrire-chanter-transmettre +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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