Chansons et mémoire de la Shoah : écrire, chanter, transmettre Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
Chansons et mémoire de la Shoah : écrire, chanter, transmettre Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 28 juin 2026.
Longtemps marquée par le silence de l’après-guerre, la chanson a progressivement trouvé sa place dans la transmission de la mémoire de la Shoah grâce à des artistes de premier plan : Barbara, Jean-Jacques Goldman, Léo Ferré… À travers l’étude de répertoires et de parcours d’artistes, cette rencontre propose d’explorer comment la musique populaire devient un espace d’expression historique et sensible, entre témoignage, création artistique et construction d’une mémoire collective.
La discussion sera ponctuée de morceaux interprétés par Mathieu Saïkaly.
En présence de Bertrand Dicale, journaliste, spécialiste de la chanson française, et Mathieu Saïkaly, chanteur et musicien.
Animée par Eduardo Castillo.
À l’occasion de l’entrée de Marc Bloch au Panthéon
Le dimanche 28 juin 2026
de 16h15 à 18h15
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T19:15:00+02:00
fin : 2026-06-28T21:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T16:15:00+02:00_2026-06-28T18:15:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/double-rencontre-chansons-et-memoire-de-la-shoah-ecrire-chanter-transmettre +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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