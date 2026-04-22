Chant chrétien antique Place de la Basilique Vézelay

Informations pratiques

Vézelay

Chant chrétien antique

Place de la Basilique Basilique Vézelay Yonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Nous sommes fiers d’avoir pu contribuer, grâce à Iégor Reznikoff, à une prise de conscience de l’exceptionnelle qualité du patrimoine sonore de la basilique de Vézelay, conçue pour être magnifiée par sa plus belle parure la résonance sonore…Le grand vaisseau dédié à la Madeleine a été conçu pour diffuser des images dont le répertoire puise dans la connaissance du monde antique, pour illuminer par le pouvoir de la lumière et de la beauté, pour redresser ceux qui sont écrasés par divers fardeaux, pour convertir les pèlerins…Dans les églises, nous nous contentons de la dimension visuelle ( souvent magnifique), nous nous habituons à entendre de la musique enregistrée, de qualité très inégale, ou du chant sonorisé ( amplifié), oubliant que ces architectures sont aussi des architectures sonores, conçues pour la voix humaine sans aucun artifice.

Quelques intervalles justes, lancés à la voix depuis le narthex, font résonner la basilique entière. On entend alors tout l’édifice qu’une seule voix dans la résonance fait sonner, tel le plus beau des instruments. Ainsi le chant peut-il transmettre et induire de tels états, en particulier il a une puissance de conversion. Une interprétation du chant qui se voudrait aujourd’hui authentique doit s’appuyer sur cette conception antique fondamentale de l’art sacré. Au temps où le grand Chant était ainsi compris et pratiqué, le Christianisme se diffusait de façon irrésistible par la parole d’amour du Christ mais aussi par la beauté des liturgies dont cette parole était vêtue.

Les auditeurs de ce concert sont invités à faire l’expérience de cette résonance, dans le silence de la nuit, et à en recevoir les bienfaits.

Les chants du répertoire appelé grégorien au 19ème siècle sont en fait essentiellement des chants de la tradition des Gaules chrétiennes formés du 4ème au 6ème siècles, fixés au 8ème et notés du 9ème au 11ème siècles. Ces chants retrouvent leur instrument idéal en la basilique sainte Marie Madeleine de Vézelay. L’interprète, Iégor Reznikoff, se consacre depuis des années au grand répertoire de chant antique chrétien.

Le concert a lieu sans entracte ni interruption. La basilique n’est éclairée que par quelques chandelles, afin de favoriser pour les auditeurs l’écoute contemplative et d’éveiller en eux l’esprit de la louange, en leur offrant la vision nocturne dépouillée de tout artifice lumineux d’un édifice dont les voûtes ont été conçues par des maîtres d’œuvre maîtrisant parfaitement cette résonance et ses effets sur l’être humain.

Ce concert, loin du bruit et de l’agitation du monde, est pour l’auditoire une invitation à découvrir l’écoute subtile, à expérimenter la résonance sonore dans le corps, à percevoir finement les vibrations, à écouter les sons harmoniques, et, donc, à développer la conscience sonore. Une expérience unique…

Iégor Reznikoff

Spécialiste de l’art et de la musique antiques, Iégor Reznikoff a donné ses premiers concerts dans le domaine du chant chrétien antique en 1975. Aujourd’hui mondialement connue, son interprétation alors fondamentalement nouvelle de ces chants, ainsi que ses travaux théoriques et historiques, ont depuis beaucoup influencé l’évolution de la compréhension et de l’interprétation du chant ancien et en particulier du chant grégorien. On lui doit surtout la renaissance du grand chant de soliste qu’il a développé dans toute sa splendeur. .

Place de la Basilique Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 30 06

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English : Chant chrétien antique

L’événement Chant chrétien antique Vézelay a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Grand Vézelay