Chant et danse de Côte d’Ivoire, Restaurant À La Banane Ivoirienne, Paris
Chant et danse de Côte d’Ivoire, Restaurant À La Banane Ivoirienne, Paris dimanche 21 juin 2026.
Chant et danse de Côte d’Ivoire Dimanche 21 juin, 19h00 Restaurant À La Banane Ivoirienne Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
A l’occasion de la fête de la musique et après 35 ans d’existence ; « la banane ivoirienne » organise une grande fête de chants, danses et de contes des traditions de la Côte d’Ivoire pour la fermeture définitive de son restaurant.
Tonton Kouassi vous attend.
Restaurant À La Banane Ivoirienne 10 RUE DE LA FORGE ROYALE 75011 Paris Paris 75011 Quartier Sainte-Marguerite Paris Île-de-France 0143704990 RESTAURANT DE CULTURE IVOIRIENNE METRO LEDRU ROLLIN
A l’occasion de la fête de la musique et après 35 ans d’existence ; « la banane ivoirienne » organise une grande fête de chants, danses et de contes des traditions de la Côte d’Ivoire pour la de son …
© Illustration : Maguelone du Fou
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