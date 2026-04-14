Chant-lyrique chez Debussy, Maison natale de Claude Debussy, Saint-Germain-en-Laye

Chant-lyrique chez Debussy Samedi 23 mai, 18h00 Maison natale de Claude Debussy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Profitez de la gratuité pour découvrir la Maison natale Claude-Debussy accompagné des élèves du conservatoire Claude-Debussy qui proposeront des mini-concerts de chant lyrique.

Maison natale de Claude Debussy 38 Rue au Pain, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France +33130872075 https://culture.saintgermainenlaye.fr/1557/musee-municipal-ducastel-vera/maison-natale-claude-debussy.htm Grand prix de Rome en 1884, Claude Debussy (1862-1918) est un compositeur dont l’œuvre novatrice a marqué son époque. « Prélude à l’après-midi d’un faune », « Suite bergamasque », « La Mer »… sont quelques-unes de ses compositions qui, comme celles de Maurice Ravel, ont joué un rôle déterminant dans l’évolution de la musique du XXe siècle. Compositeur non conformiste et indépendant, Debussy a profondément bouleversé les références de son époque, de l’écriture pianistique à l’orchestration. Il renouvelle aussi la musique pour ballet (« Jeux ») et l’opéra français (« Pelléas et Mélisande »). Né le 22 août 1862 à Saint-Germain-en-Laye dans la maison du 38 rue au Pain où ses parents tenaient un commerce de faïence, il y passe les deux premières années de sa vie. Aujourd’hui, la maison aménagée par la Ville présente ses souvenirs de famille, ses affinités artistiques et des objets personnels, sources de son inspiration musicale.. RER A, parkings de la ville à proximité.

Mini-concerts de chant lyrique

© Ville de Saint-Germain-en-Laye Cl. DR