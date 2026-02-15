Chantal Goya 1975-2025, mes 50 ans de scène ! Déols

Chantal Goya 1975-2025, mes 50 ans de scène !

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 35 – 35 – 70 EUR

35

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2027-01-09 15:00:00

fin : 2027-01-09

2027-01-09

Venez fêter avec moi 50 ans de féérie, de rêves et de chansons autour de l’univers enchanteur de Marie-Rose, lors d’un spectacle inédit, exceptionnel et unique !

Retrouvez-vous plongés dans l’univers émerveillé de Marie-Rose, où chaque chanson est une invitation à l’imaginaire.

Replongez dans les plus beaux tableaux de mes Grands Spectacles, où tous vos amis prennent vie et où le rêve devient réalité.

Laissez-vous transporter par la poésie et la douceur des mélodies de Jean-Jacques Debout et fêtons ensemble cette complicité, ce bonheur d’être en famille , où petits et grands gardent leur âme d’enfant.

Votre présence sera mon plus précieux cadeau pour mes 50 ans de scène. 35 .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

English :

Join me in celebrating 50 years of enchantment, dreams and songs from the enchanting world of Marie-Rose, in a unique, one-off show!

