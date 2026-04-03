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CHANTAL GOYA GAYANT EXPO Douai

CHANTAL GOYA GAYANT EXPO Douai

CHANTAL GOYA GAYANT EXPO Douai dimanche 4 octobre 2026.

Lieu : GAYANT EXPO

Adresse : ROUTE DE TOURNAI

Ville : 59500 Douai

Département : 59

Début : 2026-10-04

Fin : 2026-10-04

Heure de début : 15:00

CHANTAL GOYA Début : 2026-10-04 à 15:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

GAYANT EXPO ROUTE DE TOURNAI 59500 Douai 59

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