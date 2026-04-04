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CHANTAL GOYA REIMS ARENA Reims

CHANTAL GOYA REIMS ARENA Reims

CHANTAL GOYA REIMS ARENA Reims samedi 12 décembre 2026.

Lieu : REIMS ARENA

Adresse : BOULEVARD JULES CESAR

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-12-12

Fin : 2026-12-12

Heure de début : 15:00

CHANTAL GOYA Début : 2026-12-12 à 15:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

REIMS ARENA BOULEVARD JULES CESAR 51100 Reims 51

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