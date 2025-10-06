CHANTAL LADESOU – ZINGA ZANGA Beziers

CHANTAL LADESOU Début : 2026-10-17 à 20:30. Tarif : – euros.

MICHEL VAGNOUX, DAMIEN NOUGARÈDE & BACKSTAGE-CONCEPT PRÉSENTE : CHANTAL LADESOUCHANTAL LADESOU – ICONIQUEPrésenter Chantal Ladesou, c’est présenter une icône : son humour, sa gouaille, son énergie.Sur tous les terrains – radio, théâtre, cinéma, télévision – elle surprend, bouscule et fait rire aux éclats.Avec ce nouveau spectacle, elle croque nos travers, transforme nos drames quotidiens en dérision et réunit toutes les générations dans un éclat de rire salvateur.Une véritable tornade joyeuse, plus comique qu’iconique, à ne manquer sous aucun prétexte.

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34