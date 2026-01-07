Chante la vie chante….. concert des chorales bisontines Doubl’Accord et L’Apprenti Chanteur Centre d’Animation et de Loisirs Ornans

Chante la vie chante….. concert des chorales bisontines Doubl’Accord et L’Apprenti Chanteur

Centre d’Animation et de Loisirs 1 Rue de la Corvée Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 23:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Concert de variété française par 2 chorales bisontines dirigées par Catherine DANIELSEN avec un répertoire allant de Michel FUGAIN, Serge GAINSBOURG à Santa et Zaho de Sagazan

Concert avec entracte et buvette

Entrée libre et sortie au chapeau .

Centre d’Animation et de Loisirs 1 Rue de la Corvée Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 39 69 68 03 81 53 76 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chante la vie chante….. concert des chorales bisontines Doubl’Accord et L’Apprenti Chanteur Ornans a été mis à jour le 2026-01-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON