Chante la vie chante….. concert des chorales bisontines Doubl’Accord et L’Apprenti Chanteur Centre d’Animation et de Loisirs Ornans samedi 14 mars 2026.
Centre d’Animation et de Loisirs 1 Rue de la Corvée Ornans Doubs
Gratuit
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14 23:00:00
Concert de variété française par 2 chorales bisontines dirigées par Catherine DANIELSEN avec un répertoire allant de Michel FUGAIN, Serge GAINSBOURG à Santa et Zaho de Sagazan
Concert avec entracte et buvette
Entrée libre et sortie au chapeau .
Centre d'Animation et de Loisirs 1 Rue de la Corvée Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 39 69 68 03 81 53 76 45
