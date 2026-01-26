Conférence La famille Lambert de Mouthier-Haute-Pierre Salle Saint-Vernier Ornans

Conférence La famille Lambert de Mouthier-Haute-Pierre

Salle Saint-Vernier 5 Rue Pierre Vernier Ornans

Début : 2026-04-15 18:00:00

2026-04-15

L’association Pays d’Ornans Patrimoine vous propose une conférence sur la famille Lambert de Mouthier-Haute-Pierre le mercredi 15 avril à 18h à la salle Saint-Vernier.

La conférence sera animée par Marion Perrefort, professeur de linguistique allemande à l’Université de Franche-Comté.

A partir d’un fonds d’archives exceptionnel, Marion Perrefort vous propose de retracer l’histoire de la famille Lambert de Mouthier-Haute-Pierre. Une dynastie de vignerons, devenus notables grâce à une ascension sociale constante, et qui a tissé un vaste réseau relationnel avec des personnalités franc-comtoises illustres.

L’immense correspondance familiale (plus de 20 000 lettres), dessine un fabuleux tableau de l’évolution de la vie quotidienne, politique, industrielle, religieuse dans la Vallée de la Loue du 17e au début du 20e siècle. Un patrimoine mémoriel propre à une famille mais dont l’évocation ne manquera pas de résonner dans la mémoire collective.

Entrée libre. Un verre de l’amitié sera partagé avec la conférencière. .

paysdornanspatrimoine@gmail.com

