Chantelle confidentielle Rendez-vous devant la Maison du Tourisme Chantelle

Chantelle

Chantelle confidentielle

Rendez-vous devant la Maison du Tourisme 4 rue Grande Chantelle Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 14:15:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-07 2026-06-04 2026-06-18

Visite du village, temps d’échange avec une soeur de l’Abbaye de Chantelle et dégustation de spécialités locales. Une expérience unique et authentique.

.

Rendez-vous devant la Maison du Tourisme 4 rue Grande Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 63 30 accueil@vdstourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit the village, chat with a sister from Chantelle Abbey and taste local specialties. A unique and authentic experience.

L’événement Chantelle confidentielle Chantelle a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Val de Sioule