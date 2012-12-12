Chantelle confidentielle Rendez-vous devant la Maison du Tourisme Chantelle
Chantelle confidentielle Rendez-vous devant la Maison du Tourisme Chantelle jeudi 30 avril 2026.
Chantelle
Chantelle confidentielle
Rendez-vous devant la Maison du Tourisme 4 rue Grande Chantelle Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 14:15:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-04-30 2026-05-07 2026-06-04 2026-06-18
Visite du village, temps d’échange avec une soeur de l’Abbaye de Chantelle et dégustation de spécialités locales. Une expérience unique et authentique.
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Rendez-vous devant la Maison du Tourisme 4 rue Grande Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 63 30 accueil@vdstourisme.com
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English :
Visit the village, chat with a sister from Chantelle Abbey and taste local specialties. A unique and authentic experience.
L’événement Chantelle confidentielle Chantelle a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Val de Sioule
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