Vailly-sur-Sauldre

Chantez ensemble autour d’un piano

2 Route Concressault Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:30:00

fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Venez chanter le répertoire de Michel Delpech à Sardou autour d’un Piano à la grange pyramidale du Pays Fort.

Venez chanter le répertoire de Michel Delpech à Sardou autour d’un Piano à la grange pyramidale du Pays Fort.

Dress code Blanc sur rouge

Buvette et petite restauration sur place. 0 .

2 Route Concressault Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 52 12 54 89 aca.vaillysursauldre@gmail.com

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English :

Come and sing the repertoire of Michel Delpech to Sardou around a Piano at the Pays Fort pyramid barn.

L’événement Chantez ensemble autour d’un piano Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Grand Sancerrois