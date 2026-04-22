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Chantez ensemble autour d’un piano Vailly-sur-Sauldre

Chantez ensemble autour d’un piano Vailly-sur-Sauldre

Chantez ensemble autour d’un piano Vailly-sur-Sauldre samedi 9 mai 2026.

Adresse : 2 Route Concressault

Ville : 18260 Vailly-sur-Sauldre

Département : Cher

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif

Vailly-sur-Sauldre

Chantez ensemble autour d’un piano

2 Route Concressault Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:30:00
fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Venez chanter le répertoire de Michel Delpech à Sardou autour d’un Piano à la grange pyramidale du Pays Fort.
Venez chanter le répertoire de Michel Delpech à Sardou autour d’un Piano à la grange pyramidale du Pays Fort.
Dress code Blanc sur rouge
Buvette et petite restauration sur place. 0  .

2 Route Concressault Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 52 12 54 89  aca.vaillysursauldre@gmail.com

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English :

Come and sing the repertoire of Michel Delpech to Sardou around a Piano at the Pays Fort pyramid barn.

L’événement Chantez ensemble autour d’un piano Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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