Chantez ensemble autour d’un piano Vailly-sur-Sauldre
Chantez ensemble autour d’un piano Vailly-sur-Sauldre samedi 9 mai 2026.
Vailly-sur-Sauldre
Chantez ensemble autour d’un piano
2 Route Concressault Vailly-sur-Sauldre Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:30:00
fin : 2026-05-09 23:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Venez chanter le répertoire de Michel Delpech à Sardou autour d’un Piano à la grange pyramidale du Pays Fort.
Venez chanter le répertoire de Michel Delpech à Sardou autour d’un Piano à la grange pyramidale du Pays Fort.
Dress code Blanc sur rouge
Buvette et petite restauration sur place. 0 .
2 Route Concressault Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 52 12 54 89 aca.vaillysursauldre@gmail.com
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English :
Come and sing the repertoire of Michel Delpech to Sardou around a Piano at the Pays Fort pyramid barn.
L’événement Chantez ensemble autour d’un piano Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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