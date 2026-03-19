Vide-Grenier Vailly-sur-Sauldre
Vide-Grenier Vailly-sur-Sauldre jeudi 14 mai 2026.
Vide-Grenier
Rue du Vieux-Château Vailly-sur-Sauldre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Vide-grenier
Rendez-vous incontournable du territoire !
Rendez-vous mythique, des chineurs, des curieux et des promeneurs…
Souhaitons une météo clémente et une belle réussite à l’Association des artisans et commerçants de Vailly sur Sauldre ! .
Rue du Vieux-Château Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 16 51
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English :
Holiday garage sale
L’événement Vide-Grenier Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme du Grand Sancerrois