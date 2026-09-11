Chantier de restauration de la cathédrale de Nantes : Ateliers et rencontres, Parvis de la cathédrale de Nantes, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Parvis de la cathédrale de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Chantier de restauration de la cathédrale de Nantes : Ateliers et rencontres 19 et 20 septembre Parvis de la cathédrale de Nantes Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La DRAC Pays de la Loire (ministère de la Culture), Lefèvre, MDB (Métier du Bois) et l’INRAP, répondent à vos questions sur le chantier de restauration de la cathédrale de Nantes au sein de la base vie (la zone de travaux devant la cathédrale).
Les entreprises participant à la restauration du massif occidental vous initient à la taille de pierre, à la menuiserie et à l’achéologie préventive à travers des ateliers d’initiations, des démonstrations et des rencontres avec des professionnels.
Parvis de la cathédrale de Nantes Place Saint-Pierre, 44000 Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
La DRAC Pays de la Loire (ministère de la Culture), Lefèvre, MDB (Métier du Bois) et l’INRAP, répondent à vos questions sur le chantier de restauration de la cathédrale de Nantes au sein de la base …
©DRAC Pays de la Loire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Rendez-vous découverte s’installer en Agriculture biologique en Loire-Atlantique, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Nantes (44), Nantes 11 septembre 2026
- Forum des associations Nantes Sud, Maison de quartier des Confluences, Nantes 11 septembre 2026
- Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Nantes Sud, Quartier Nantes Sud, Nantes 11 septembre 2026
- L’atelier de rue de Bellevue, Rue des Sables-d’Olonne, Nantes 11 septembre 2026
- Le Bal Folk, Quai des Chaps, Nantes 11 septembre 2026