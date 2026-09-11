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Chantier de restauration de la cathédrale de Nantes : Ateliers et rencontres, Parvis de la cathédrale de Nantes, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Parvis de la cathédrale de Nantes · Nantes

Chantier de restauration de la cathédrale de Nantes : Ateliers et rencontres, Parvis de la cathédrale de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parvis de la cathédrale de Nantes
Adresse
Place Saint-Pierre, 44000 Nantes
Ville
Nantes
Département
Loire-Atlantique

Chantier de restauration de la cathédrale de Nantes : Ateliers et rencontres 19 et 20 septembre Parvis de la cathédrale de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La DRAC Pays de la Loire (ministère de la Culture), Lefèvre, MDB (Métier du Bois) et l’INRAP, répondent à vos questions sur le chantier de restauration de la cathédrale de Nantes au sein de la base vie (la zone de travaux devant la cathédrale).
Les entreprises participant à la restauration du massif occidental vous initient à la taille de pierre, à la menuiserie et à l’achéologie préventive à travers des ateliers d’initiations, des démonstrations et des rencontres avec des professionnels.

Parvis de la cathédrale de Nantes Place Saint-Pierre, 44000 Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
La DRAC Pays de la Loire (ministère de la Culture), Lefèvre, MDB (Métier du Bois) et l’INRAP, répondent à vos questions sur le chantier de restauration de la cathédrale de Nantes au sein de la base …

©DRAC Pays de la Loire

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