Chantier de restauration de la cathédrale de Nantes : Ateliers et rencontres, Parvis de la cathédrale de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Chantier de restauration de la cathédrale de Nantes : Ateliers et rencontres 19 et 20 septembre Parvis de la cathédrale de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La DRAC Pays de la Loire (ministère de la Culture), Lefèvre, MDB (Métier du Bois) et l’INRAP, répondent à vos questions sur le chantier de restauration de la cathédrale de Nantes au sein de la base vie (la zone de travaux devant la cathédrale).

Les entreprises participant à la restauration du massif occidental vous initient à la taille de pierre, à la menuiserie et à l’achéologie préventive à travers des ateliers d’initiations, des démonstrations et des rencontres avec des professionnels.

Parvis de la cathédrale de Nantes Place Saint-Pierre, 44000 Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

La DRAC Pays de la Loire (ministère de la Culture), Lefèvre, MDB (Métier du Bois) et l’INRAP, répondent à vos questions sur le chantier de restauration de la cathédrale de Nantes au sein de la base …

©DRAC Pays de la Loire