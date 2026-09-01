Informations pratiques

Montenach

Chantier nature participatif

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-12-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-10-31 2026-11-07 2026-12-05

Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine vous propose de participer à la gestion d’une pelouse calcaire et à l’entretien du sentier de découverte et des pelouses environnantes sur la Réserve Naturelle Nationale de Montenach. Vous serez accueilli sur la journée ou sur une demi-journée selon vos disponibilités (à préciser lors de l’inscription ainsi que votre présence au repas). Possibilité de venir vous chercher à la gare SNCF de Sierck-les-Bains. Le CEN s’occupe de vous nourrir et de vous abreuver. Bonnes chaussures et gants conseillés.Tout public

0 .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Lorraine Nature Conservancy invites you to participate in the management of a limestone meadow and the maintenance of the nature trail and surrounding meadows at the Montenach National Nature Reserve. You can join us for a full day or a half-day, depending on your availability (please specify this when registering, along with whether you’ll be staying for lunch). We can arrange to pick you up at the Sierck-les-Bains SNCF train station. The CEN will provide food and drinks. Sturdy shoes and gloves are recommended.

L’événement Chantier nature participatif Montenach a été mis à jour le 2026-08-19 par TROIS FRONTIERES TOURISME