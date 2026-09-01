CHANTIER NAVAL DE LA PLAGETTE — VISITE ET ATELIERS MATELOTAGE Sète
samedi 19 septembre 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
CHANTIER NAVAL DE LA PLAGETTE — VISITE ET ATELIERS MATELOTAGE
24 Rue des Chantiers Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le dernier chantier naval traditionnel de Sète ouvre ses portes pour les JEP 2026 — visite libre, exposition de photos anciennes, restauration du patrimoine maritime méditerranéen, et ateliers matelotage et calfatage.
Le dernier chantier naval traditionnel de Sète ouvre ses portes pour les JEP 2026 — visite libre, exposition de photos anciennes, restauration du patrimoine maritime méditerranéen, et ateliers matelotage et calfatage. .
24 Rue des Chantiers Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 32 60 voilelatine.sete@orange.fr
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English :
Will Sète’s last traditional shipyard open its doors for the 2026 European Heritage Days? Self-guided tours, an exhibition of historical photographs, restoration of Mediterranean maritime heritage, and workshops on seamanship and caulking.
L’événement CHANTIER NAVAL DE LA PLAGETTE — VISITE ET ATELIERS MATELOTAGE Sète a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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