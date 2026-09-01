Informations pratiques

Sète

CHANTIER NAVAL DE LA PLAGETTE — VISITE ET ATELIERS MATELOTAGE

24 Rue des Chantiers Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le dernier chantier naval traditionnel de Sète ouvre ses portes pour les JEP 2026 — visite libre, exposition de photos anciennes, restauration du patrimoine maritime méditerranéen, et ateliers matelotage et calfatage.

Le dernier chantier naval traditionnel de Sète ouvre ses portes pour les JEP 2026 — visite libre, exposition de photos anciennes, restauration du patrimoine maritime méditerranéen, et ateliers matelotage et calfatage. .

24 Rue des Chantiers Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 32 60 voilelatine.sete@orange.fr

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English :

Will Sète’s last traditional shipyard open its doors for the 2026 European Heritage Days? Self-guided tours, an exhibition of historical photographs, restoration of Mediterranean maritime heritage, and workshops on seamanship and caulking.

L’événement CHANTIER NAVAL DE LA PLAGETTE — VISITE ET ATELIERS MATELOTAGE Sète a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau