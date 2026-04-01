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Chantier participatif On sème aux terrasses engrais verts et sols fertils le bourg Léotoing

Chantier participatif On sème aux terrasses engrais verts et sols fertils le bourg Léotoing samedi 25 avril 2026.

Lieu : le bourg

Adresse : Les terrasses de Léotoing

Ville : 43410 Léotoing

Département : Haute-Loire

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Léotoing

Chantier participatif On sème aux terrasses engrais verts et sols fertils

le bourg Les terrasses de Léotoing Léotoing Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Les terrasses de Léotoing vous proposent un chantier participatif gratuit le samedi 25 avril à 9h avec le technicien agricole Jėrėmy Chantaduc.
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le bourg Les terrasses de Léotoing Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 60 88 00 

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English :

Les Terrasses de Léotoing invite you to a free participatory workcamp on Saturday April 25 at 9 a.m. with agricultural technician J?r?my Chantaduc.

L’événement Chantier participatif On sème aux terrasses engrais verts et sols fertils Léotoing a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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