Chantier participatif On sème aux terrasses engrais verts et sols fertils le bourg Léotoing
Chantier participatif On sème aux terrasses engrais verts et sols fertils le bourg Léotoing samedi 25 avril 2026.
Léotoing
Chantier participatif On sème aux terrasses engrais verts et sols fertils
le bourg Les terrasses de Léotoing Léotoing Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Les terrasses de Léotoing vous proposent un chantier participatif gratuit le samedi 25 avril à 9h avec le technicien agricole Jėrėmy Chantaduc.
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le bourg Les terrasses de Léotoing Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 60 88 00
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English :
Les Terrasses de Léotoing invite you to a free participatory workcamp on Saturday April 25 at 9 a.m. with agricultural technician J?r?my Chantaduc.
L’événement Chantier participatif On sème aux terrasses engrais verts et sols fertils Léotoing a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne