Autour du château de Léotoing Léotoing Haute-Loire

Autour du château de Léotoing

Autour du château de Léotoing Le Bourg 43410 Léotoing Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Le château de Léotoing est une parfaite illustration de l’utilisation des sites d’éperon si communs en Auvergne. Balade de 30 mn hors visites

http://www.tourisme-brioudesudauvergne.fr/ +33 4 71 74 97 49

English :

Leotoing castle is a perfect illustration of the use of the spur sites so common in Auvergne. Stroll of 30 mn except visits

Deutsch :

Das Schloss Léotoing ist ein perfektes Beispiel für die Nutzung der in der Auvergne so häufig vorkommenden Sporenstandorte. Spaziergang von 30 Min. ohne Besichtigungen

Italiano :

Il castello di Léotoing è una perfetta illustrazione dell’uso di siti di speroni così comuni in Alvernia. 30 minuti a piedi, escluse le visite

Español :

El castillo de Léotoing ilustra perfectamente el uso de los emplazamientos de los espolones, tan común en Auvernia. 30 minutos de paseo, excluyendo las visitas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-06 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme