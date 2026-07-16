Chantier participatif restauration du patrimoine en pierre sèche, Cœur d’Honoré – parking situé au début de la route des crêtes et proche de l’école Roger Le GUEREC, La Ciotat
samedi 19 septembre 2026 · Cœur d'Honoré - parking situé au début de la route des crêtes et proche de l'école Roger Le GUEREC · La Ciotat
Informations pratiques
Chantier participatif restauration du patrimoine en pierre sèche Samedi 19 septembre, 09h30 Cœur d’Honoré – parking situé au début de la route des crêtes et proche de l’école Roger Le GUEREC Bouches-du-Rhône
Limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
A travers ce chantier participatif, venez découvrir les vestiges des cultures en restanques, de bâtiments d’exploitation, d’habitation et d’extraction d’eau.
Cœur d’Honoré – parking situé au début de la route des crêtes et proche de l’école Roger Le GUEREC 13600 la ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « fabienne.aladern@jardinesperance.org »}] Terrain de 7 hectares situé dans un vallon surplombant La Ciotat, au départ de la route des crêtes. Le site est arrondi en forme d’amphithéâtre et présente des vestiges de cultures en restanques, de bâtiments d’exploitation, d’habitation et d’extraction d’eau
A travers ce chantier participatif, venez découvrir les vestiges des cultures en restanques, de bâtiments d’exploitation, d’habitation et d’extraction d’eau.
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