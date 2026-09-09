CHANTIER PARTICIPATIF Saint-Mars-du-Désert
mercredi 9 septembre 2026 · Saint-Mars-du-Désert
Informations pratiques
Saint-Mars-du-Désert
CHANTIER PARTICIPATIF
Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 09:30:00
fin : 2026-09-09 12:30:00
Date(s) :
2026-09-09
Restauration de mare à la Noé
L’objectif du chantier ? Favoriser la présence des amphibiens ! Élagage, recépage et débroussaillage seront au rendez-vous. Ce moment collectif constitue la première étape de la restauration, qui sera suivi d’un curage, pour permettre à l’eau de retrouver sa qualité. Les outils seront prêtés par la Fédération des Ami·e·s de l’Erdre et le chantier est ouvert à tous, peu importe les compétences
Sur réservation sur le site internet de la Fédération des Ami·e·s de l’Erdre. .
Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire urbanisme@saintmarsdudesert.fr
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English :
Restoration of the No%E9 Pond %E0
L’événement CHANTIER PARTICIPATIF Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-08-14 par Pays Erdre Canal Forêt
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