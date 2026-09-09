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AGENDA · Saint-Mars-du-Désert

CHANTIER PARTICIPATIF Saint-Mars-du-Désert

mercredi 9 septembre 2026 · Saint-Mars-du-Désert

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
44850 Saint-Mars-du-Désert
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Mars-du-Désert

CHANTIER PARTICIPATIF

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 09:30:00
fin : 2026-09-09 12:30:00

Date(s) :
2026-09-09

Restauration de mare à la Noé
L’objectif du chantier ? Favoriser la présence des amphibiens ! Élagage, recépage et débroussaillage seront au rendez-vous. Ce moment collectif constitue la première étape de la restauration, qui sera suivi d’un curage, pour permettre à l’eau de retrouver sa qualité. Les outils seront prêtés par la Fédération des Ami·e·s de l’Erdre et le chantier est ouvert à tous, peu importe les compétences
Sur réservation sur le site internet de la Fédération des Ami·e·s de l’Erdre.   .

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire   urbanisme@saintmarsdudesert.fr

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English :

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L’événement CHANTIER PARTICIPATIF Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-08-14 par Pays Erdre Canal Forêt

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