Informations pratiques

Saint-Mars-du-Désert

CHANTIER PARTICIPATIF

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 09:30:00

fin : 2026-09-09 12:30:00

Date(s) :

2026-09-09

Restauration de mare à la Noé

L’objectif du chantier ? Favoriser la présence des amphibiens ! Élagage, recépage et débroussaillage seront au rendez-vous. Ce moment collectif constitue la première étape de la restauration, qui sera suivi d’un curage, pour permettre à l’eau de retrouver sa qualité. Les outils seront prêtés par la Fédération des Ami·e·s de l’Erdre et le chantier est ouvert à tous, peu importe les compétences

Sur réservation sur le site internet de la Fédération des Ami·e·s de l’Erdre. .

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire urbanisme@saintmarsdudesert.fr

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English :

Restoration of the No%E9 Pond %E0

L’événement CHANTIER PARTICIPATIF Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-08-14 par Pays Erdre Canal Forêt