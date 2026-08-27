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Chantier permaculture La Ferme de Paris PARIS

vendredi 18 septembre 2026 · La Ferme de Paris · PARIS

Chantier permaculture La Ferme de Paris PARIS

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
La Ferme de Paris
Adresse
24 route de la Tourelle
Ville
75012 PARIS
Département
Paris
Tarif
Activité sur inscription

La permaculture, véritable philosophie de vie, s’inspire du vivant pour reproduire des écosystèmes vertueux.

En permaculture, il existe 12 principes respectant trois éthiques fondatrices :

  • prendre soin des humains,
  • prendre soin de la Terre,
  • partager équitablement les ressources.

Rendez-vous vendredi 18 septembre de 10h à 16h pour la mise en place du principe : observer et interagir et valoriser les ressources et services renouvelables (semis d’engrais verts, entretien des arbres fruitiers)

Inscriptions obligatoires au formulaire ci-dessous :

La Ferme de Paris vous propose une fois par mois des chantiers participatifs dans la forêt nourricière pour vous initier à la permaculture.
Le vendredi 18 septembre 2026
de 10h00 à 16h00
gratuit Activité sur inscription Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T10:00:00+02:00_2026-09-18T16:00:00+02:00

La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle  75012 PARIS
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