Chantier permaculture La Ferme de Paris PARIS
vendredi 18 septembre 2026 · La Ferme de Paris · PARIS
Informations pratiques
La permaculture, véritable philosophie de vie, s’inspire du vivant pour reproduire des écosystèmes vertueux.
En permaculture, il existe 12 principes respectant trois éthiques fondatrices :
- prendre soin des humains,
- prendre soin de la Terre,
- partager équitablement les ressources.
Rendez-vous vendredi 18 septembre de 10h à 16h pour la mise en place du principe : observer et interagir et valoriser les ressources et services renouvelables (semis d’engrais verts, entretien des arbres fruitiers)
Inscriptions obligatoires au formulaire ci-dessous :
La Ferme de Paris vous propose une fois par mois des chantiers participatifs dans la forêt nourricière pour vous initier à la permaculture.
Le vendredi 18 septembre 2026
de 10h00 à 16h00
gratuit Activité sur inscription Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T10:00:00+02:00_2026-09-18T16:00:00+02:00
La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle 75012 PARIS
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