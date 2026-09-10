Chants Orthodoxes : Choeur Russe de Paris église Notre Dame du Travail Paris

Informations pratiques

Solistes lyriques, Choeur & Grand Orgue



par le Choeur Russe de Paris Znamenie

» Liturgia Domestica « de Alexandre Gretchaninoff

pour les 100 ans de la création parisienne de cette oeuvre majeure du compositeur

LE CHŒUR RUSSE DE PARIS ZNAMENIE : est formé depuis 2009, sous la direction d’Ekaterina Anapolskaya. Le répertoire de l’ensemble est constitué de pièces de musique liturgique russe bien souvent écrites par les plus illustres compositeurs russes (Tchaïkovski, Rachmaninov, Balakirev, Chesnokov, Gretchaninov, …). La présence en son sein de nombreux solistes permet à l’ensemble d’assurer l’exécution en concert d’extraits d’opéra. Verdi, Mascagni, Tchaïkovski, Borodine ou Dargomyjski sont également au répertoire du Choeur.

» Liturgia Domestica » de Alexandre Gretchaninoff, pour les 100 ans de la création parisienne de cette œuvre majeure du compositeur.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne : vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T17:00:00+02:00

église Notre Dame du Travail 59 Rue Vercingétorix 75014 Paris



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