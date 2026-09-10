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Chants Orthodoxes : Choeur Russe de Paris église Notre Dame du Travail Paris

dimanche 20 septembre 2026 · église Notre Dame du Travail · Paris

Chants Orthodoxes : Choeur Russe de Paris église Notre Dame du Travail Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
église Notre Dame du Travail
Adresse
59 Rue Vercingétorix
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text"><strong>Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits  </strong></p><p class="text"><strong>Un Don Respectueux de 8€ par personne  :  </strong><strong>vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire) </strong></p><p class="text"><strong>Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!! </strong></p>

Solistes lyriques, Choeur & Grand Orgue


par le Choeur Russe de Paris Znamenie

 » Liturgia Domestica « de Alexandre Gretchaninoff

pour les 100 ans de la création parisienne de cette oeuvre majeure du compositeur

LE CHŒUR RUSSE DE PARIS ZNAMENIE : est formé depuis 2009, sous la direction d’Ekaterina Anapolskaya. Le répertoire de l’ensemble est constitué de pièces de musique liturgique russe bien souvent écrites par les plus illustres compositeurs russes (Tchaïkovski, Rachmaninov, Balakirev, Chesnokov, Gretchaninov, …). La présence en son sein de nombreux solistes permet à l’ensemble d’assurer l’exécution en concert d’extraits d’opéra. Verdi, Mascagni, Tchaïkovski, Borodine ou Dargomyjski sont également au répertoire du Choeur.

 » Liturgia Domestica  » de Alexandre Gretchaninoff, pour les 100 ans de la création parisienne de cette œuvre majeure du compositeur.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits  

Un Don Respectueux de 8€ par personne  :  vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire) 

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!! 

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T17:00:00+02:00

église Notre Dame du Travail 59 Rue Vercingétorix  75014 Paris


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