Chants paturés, Librairie La Bestiole, Viols-le-Fort

Informations pratiques

Chants paturés Samedi 19 septembre, 18h30 Librairie La Bestiole Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Des chanteuses entêtées, venues de par-ci par-là, vous invitent à emprunter les drailles de leurs pensées le temps d’un apéro chanté, entre transhumance et rêveries ensonnaillées. Et, pourquoi pas, à vous faire chanter vous aussi.

Librairie La Bestiole 193 avenue du Castellas, 34380 Viols-le-Fort Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie 04 99 58 14 70 https://www.facebook.com/violslefort34/?_rdr Librairie pluridisciplinaire proposant un mélange de livres neufs et d’occasion, créée en 2022. Cet espace offre des expositions, des conférences, un atelier d’imprimerie et des rencontres culturelles. Bus au départ de Montpellier ligne 608 (arrêt de vent la librairie), parking Plan de la Terrasse et parking du Tambourin face à la boulangerie.

Des chanteuses entêtées de par-ci par-là vous invitent à emprunter les drailles de leur pensées le temps d’un apéro chanté, entre transhumance et rêveries ensonnaillées, et pourquoi pas vous faire…

© Laurent Parentini