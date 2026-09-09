Visite guidée du Fort du XVème siècle, Tour-porte du Fanabregol, Viols-le-Fort

Informations pratiques

Visite guidée du Fort du XVème siècle Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Tour-porte du Fanabregol Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

️ Visites guidées du Fort et de la Tour-porte du Fanabrégol

Partez à la découverte du Fort, construit dans la première moitié du 15e siècle dans le contexte de la Guerre de Cent Ans.

Remarquablement conservés, les remparts présentent plusieurs éléments caractéristiques de l’architecture militaire de la fin du Moyen Âge, à l’époque où les armes à feu et l’artillerie s’imposent dans les affrontements.

Ouverture exceptionnelle de la Tour-porte du Fanabrégol (Monument historique), avec ses éléments en bois du 15e siècle conservés dans leur état d’origine.

Rendez-vous : devant la Tour-porte, place du Jeu de Ballon

Tour-porte du Fanabregol Place du Jeu de Ballon, 34380 Viols-le-Fort Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie 04 67 55 01 86 https://youtu.be/vUcN90ng47g La tour-porte du Fanabregol et les remparts de Viols-le-Fort constituent des témoignages exceptionnels de l’architecture militaire du XVe siècle, dans la dernière phase de la guerre de Cent Ans. La visite guidée présentera les caractéristiques principales de l’enceinte et la tour-porte dans son ensemble avec les échelles en bois du XVe siècle. Bus au départ de Montpellier ligne 608, parkings à la Portalière et plan de la Terrasse.

️ Visites guidées du Fort et de la Tour-porte du Fanabrégol

© Commune de Viols-le-Fort