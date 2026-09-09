Visite guidée du chemin de ronde couvert du Fort, L’Echauguette (ancien presbytère), Viols-le-Fort

Informations pratiques

Visite guidée du chemin de ronde couvert du Fort 19 et 20 septembre L’Echauguette (ancien presbytère) Hérault

Gratuit. Inscription obligatoire auprès de la mairie. Places limitées à 5 par visite pour des raisons de sécurité. Prévoir de bonnes chaussures. Attention : il faut emprunter une petite échelle d’accès sécurisée pour accéder au chemin de ronde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle du chemin de ronde de Viols-le-Fort

Un vestige remarquable de l’architecture militaire du XVᵉ siècle

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez un élément rare du patrimoine fortifié : le chemin de ronde crénelé et couvert de Viols-le-Fort, construit au XVᵉ siècle.

Ce chemin couronnait l’ensemble de l’enceinte défensive du village. La portion située au-dessus de la résidence L’Echauguette (ancien presbytère) est presque entièrement intacte, et constitue un témoignage précieux de l’architecture militaire à la fin de la Guerre de Cent Ans.

À chaque extrémité sud du bâtiment, deux échauguettes (petites constructions d’angle) permettaient de surveiller et de protéger cette section du rempart.

L’Echauguette (ancien presbytère) Plan de l’Eglise 34380 Viols-le-Fort Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie 0467550186 https://www.violslefort.fr https://www.facebook.com/ViolsleFort/?locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 55 01 86 »}] L’ancien presbytère de Viols-le-Fort, accolé à l’église Saint-Etienne, est un bâtiment médiéval préservé construit en deux phases au XIVème et au XV ème siècle, dans le contexte de la guerre de Cent Ans. Au sommet se trouve un chemin de ronde crénelé et couvert dans un état de conservation remarquable. Arrêt de bus proche, parking à proximité

Ouverture exceptionnelle du chemin de ronde de Viols-le-Fort

© Laurent Parentini