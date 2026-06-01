CHANTS POLYPHONIQUES Vialas
CHANTS POLYPHONIQUES Vialas samedi 27 juin 2026.
Vialas
CHANTS POLYPHONIQUES
Le Temple Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’association Les Zakotés vous propose des Chants polyphoniques au Temple avec Claire Chevalier et l’Ensemble Salicant !
L’association Les Zakotés vous propose des Chants polyphoniques au Temple avec Claire Chevalier et l’Ensemble Salicant ! .
Le Temple Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Zakotés association offers polyphonic singing at the Temple with Claire Chevalier and the Salicant Ensemble!
L’événement CHANTS POLYPHONIQUES Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Vialas (Lozère)
- FÊTE DU COLLÈGE DU TRENZE Vialas 18 juin 2026
- EXPOSITION JAZZICATURE Vialas 22 juin 2026
- GOÛTER CHANTANT EHPAD Vialas 24 juin 2026
- POT DE FIN D’ANNEE Vialas 26 juin 2026
- LABORATOIRE D’ÉCRITURE CRÉATIVE Vialas 29 juin 2026