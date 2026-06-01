Vialas

CHANTS POLYPHONIQUES

Le Temple Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’association Les Zakotés vous propose des Chants polyphoniques au Temple avec Claire Chevalier et l’Ensemble Salicant !

L’association Les Zakotés vous propose des Chants polyphoniques au Temple avec Claire Chevalier et l’Ensemble Salicant ! .

Le Temple Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Les Zakotés association offers polyphonic singing at the Temple with Claire Chevalier and the Salicant Ensemble!

L’événement CHANTS POLYPHONIQUES Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère