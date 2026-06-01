Vialas

EXPOSITION JAZZICATURE

Médiathèque Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-22

EXPOSITION JAZZICATURE à la Médiathèque, jusqu’au 29 août, de Manuel LAPERT.

Vernissage de l’exposition à 18h le 22 août avec un concert du TRIO JAZZHAM.

EXPOSITION JAZZICATURE à la Médiathèque, jusqu’au 29 août, de Manuel LAPERT.

Vernissage de l’exposition à 18h le 22 août avec un concert du TRIO JAZZHAM. .

Médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 04 15 mediatheque@mairievialas.fr

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English :

JAZZICATURE EXHIBITION at the Media Library, through August 29, by Manuel LAPERT.

Exhibition opening at 6 p.m. on August 22, featuring a concert by the JAZZHAM TRIO.

L’événement EXPOSITION JAZZICATURE Vialas a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère